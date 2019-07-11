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Джон Джонс назвал возможных следующих соперников

Джон Джонс назвал возможных следующих соперников
00:08 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Чемпион UFC вскоре начнет готовится к новому бою.

Чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс после победы над Тиаго Сантосом рассказал о возможных следующих соперниках.

Американец заявил, что может провести поединки с Домиником Рейесом или Яном Блаховичем. Также Джонс порассуждал о возможном реванше с Сантосом.

«Реванш с Тиаго Сантосом? Он может заново пройти дорогу к титульному поединку. Пока есть много молодых интересных бойцов.

Джонни Уокер? Вы хотите, чтобы я подрался с бойцом, который неизвестен широкой публике?

Сложный вопрос: кого бы я предпочел из пары Ян Блахович и Доминик Рейес. Я не наблюдал за их боями, но на этой неделе начну потихоньку их изучать», – написал Джонс в Twitter.

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Напомним, что после боя Джонс назвал Сантоса самым сильным соперником в своей карьере.

Ранее сообщалось, что после боя с Сантосом Джонс может пропустить до полугода.

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