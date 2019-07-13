Девушку-бойца UFC трясло от изнеможения на взвешивании (Видео)

Новости спорта: Девушку-бойца UFC Аспин Лэдд трясло от истощения на церемонии взвешивания.

Боец ММА, четвёртый номер легчайшего женского веса Аспин Лэдд с большим трудом смогла пройти процедуру взвешивания в преддверии турнира UFC on ESPN+ 13. Весы на взвешивании показали нужные ей 135 фунтов, но у девушки не было никаких сил для того, чтобы нормально лвгаться — во время взвешивания её сильно трясло. Когда во время пзирования её попросили подняться обратно на весы, она не смогла этого сделать.

Это уже не первый опыт очень тяжёлой сгонки веса для Лэдд — подобная ситуация происходила и в преддверии турнира UFC 229, однако уже на следующий день Лэдд была в полном порядке и смогла добыть досрочную победу над Тоней Эвинджер.

На турнире UFC on ESPN+ 13 Лэдд встретится с экс-чемпионкой женского полулегкого веса Жермейн де Рандами.