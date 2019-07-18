Президент UFC против боя Макгрегор - Масвидаль

Новости спорта: Президент UFC Дэна Уайт заявил, что бывший чемпион организации ирландский боец Конор Макгрегор не будет драться с Хорхе Масвидалем, автором самого быстрого нокаута в истории промоушена.

«Такого боя не будет. У Масвидаля и так много соперников в своём дивизионе. Он слишком крупный для Конора. Макгрегор не выступает в весе до 170 фунтов. У Конора есть яйца, чтобы драться в таком весе, но это не его дивизион.

Следующий соперник Конора? Может многое произойти, посмотрим», — цитирует Уайта TMZ.

Ранее Масвидаль на пятой секунде отправил в нокаут Бена Аскрена. В начале поединка Масвидаль в полёте коленом ударил Аскрена в голову. Для Бена это поражение стало первым в карьере.

Макгрегор не выходил в октагон с октября 2018 года, тогда он проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову.