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Президент UFC против боя Макгрегор - Масвидаль

Президент UFC против боя Макгрегор - Масвидаль
05:20 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта: Президент UFC Дэна Уайт заявил, что бывший чемпион организации ирландский боец Конор Макгрегор не будет драться с Хорхе Масвидалем, автором самого быстрого нокаута в истории промоушена.

«Такого боя не будет. У Масвидаля и так много соперников в своём дивизионе. Он слишком крупный для Конора. Макгрегор не выступает в весе до 170 фунтов. У Конора есть яйца, чтобы драться в таком весе, но это не его дивизион.

Следующий соперник Конора? Может многое произойти, посмотрим», — цитирует Уайта TMZ.

Ранее Масвидаль на пятой секунде отправил в нокаут Бена Аскрена. В начале поединка Масвидаль в полёте коленом ударил Аскрена в голову. Для Бена это поражение стало первым в карьере.

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Макгрегор не выходил в октагон с октября 2018 года, тогда он проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову.

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MMA, UFC, Новости ММА, Конор Макгрегор, Хорхе Масвидаль.
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