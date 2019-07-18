Боксер Кудряшов дебютирует в ММА

Новости спорта: Российский боксер Дмитрий Кудряшов возглавит турнир по ММА в октябре.

Бывший претендент на титул чемпиона мира по боксу в тяжелом весе россиянин Дмитрий Кудряшов решил испытать свои силы в смешанных единоборствах и готовится дебютировать в ММА 12 октября в Москве в рамках турнира Fight Nights Global.

При этом бой Кудряшова станет главным событием шоу. Об этом в Instagram рассказал президент промоушена Камил Гаджиев.

"В октябре вечер боев в Москве возглавит Дмитрий Кудряшов. Где-то год назад мы случайно с ним заговорили о возможном поединке в ММА. Я долго вынашивал эту идею. Думаю, наконец пришло время, когда эту идею можно воплотить в жизнь. Я очень рад, что с помощью таких ребят как Дмитрий Кудряшов мы расширим аудиторию ММА. Многие фанаты бокса с удовольствием посмотрят этот турнир, но и надеюсь, что и индустрия ММА даст что-то Диме. Он получит бесценный опыт", — написал Гаджиев.