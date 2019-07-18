Скачать
Четверг, 18.07.2019
Стало известно, где и когда проведет свой следующий бой Митрофанов
Стало известно, где и когда проведет свой следующий бой Митрофанов
Сборная Украины U-20 уступила Франции в 1/8 финала Евробаскета
Сборная Украины U-20 уступила Франции в 1/8 финала Евробаскета
Манчестер Юнайтед разгромил Лидс (Видео)
Манчестер Юнайтед разгромил Лидс (Видео)
Динамо - Шахтер: стало известно, какой канал покажет матч за Суперкубок Украины
Динамо - Шахтер: стало известно, какой канал покажет матч за Суперкубок Украины

Боксер Кудряшов дебютирует в ММА

Боксер Кудряшов дебютирует в ММА
01:55 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта: Российский боксер Дмитрий Кудряшов возглавит турнир по ММА в октябре.

Бывший претендент на титул чемпиона мира по боксу в тяжелом весе россиянин Дмитрий Кудряшов решил испытать свои силы в смешанных единоборствах и готовится дебютировать в ММА 12 октября в Москве в рамках турнира Fight Nights Global.

При этом бой Кудряшова станет главным событием шоу. Об этом в Instagram рассказал президент промоушена Камил Гаджиев.

Легендарного боксера насмерть сбил автомобиль

"В октябре вечер боев в Москве возглавит Дмитрий Кудряшов. Где-то год назад мы случайно с ним заговорили о возможном поединке в ММА. Я долго вынашивал эту идею. Думаю, наконец пришло время, когда эту идею можно воплотить в жизнь. Я очень рад, что с помощью таких ребят как Дмитрий Кудряшов мы расширим аудиторию ММА. Многие фанаты бокса с удовольствием посмотрят этот турнир, но и надеюсь, что и индустрия ММА даст что-то Диме. Он получит бесценный опыт", — написал Гаджиев.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, MMA, Новости бокса, Дмитрий Кудряшов.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Стала известна зарплата Малиновского в Аталанте
02 Эффектная передача Ярмоленко в матче с Манчестер Сити (Видео)
03 Де Лигт прошел медосмотр в Ювентусе
04 Форвардом сборной Украины заинтересовались клубы Серии А
05 Немецкий футболист умер во время тренировки
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь