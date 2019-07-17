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Украинские стрелки завоевали ряд медалей на чемпионате Европы-2019

Украинские стрелки завоевали ряд медалей на чемпионате Европы-2019
20:32 Сегодня Телеграф Фото: dsmsu.gov.ua

Новости спорта: В Денешдиаши (Венгрия) завершился розыгрыш наград чемпионата Европы по пулевой стрельбе (движущаяся мишень).

По итогам турнира в копилке украинских сборных оказались 15 высоких наград. Об этом сообщает ММСУ, передает УНН.

Сразу две украинки покорили континентальный пьедестал в упражнении МВ-12 — Виктория Рыбалова завоевала титул чемпионки Европы, Валентина Гончаренко — вице-чемпионский титул. Также две награды высшей пробы девушки вместе с Галиной Авраменко получили в женских командных соревнованиях в упражнении МВ-12 и МГ-11. Кроме того Авраменко стала второй в стрельбе МГ-мех, а Гончарова — третьей в этом упражнении.

Тройку лидеров замкнул Игорь Кизима в мужских соревнованиях МГ-11А.

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Восемь наград чемпионата в Венгрии завоевала украинская юниорская сборная.

Титул чемпиона Европы в личном первенстве в упражнении МВ-11А завоевала Кристина Гилевич. Еще одно “золото” Кристина получила вместе с коллегами по команде Маргаритой Тарканий и Анастасией Жученко в командных соревнованиях по этому упражнению. В этом же составе девушки стали вторыми в командных соревнованиях в упражнении МВ-12.

Третью золотую награду в копилку сборной принес выступление Анастасии Жученко и Денниса Баблюка в упражнении МВ-МІХ. Кроме того еще одна пара украинских стрелков Кристина Гилевич-Даниил Даниленко в этом виде соревнований стали третьими.

Добавим также, две серебряные награды в актив “сине-желтой” команды завоевала юниорская команда в составе Дениса Баблюка, Романа Товстопята и Даниила Даниленко в соревнованиях МГ-11А и МГ-12.

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Пулевая стрельба, Виктория Рыбалова, Игорь Кизима, Валентина Гончаренко.
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