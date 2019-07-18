Менеджер Хабиба: Мэйвезер умоляет о поединке с нами

Новости спорта: Он также сообщил, что сейчас внимание его подопечного сосредоточено на ближайшем бое с Дастином Порье, который состоится 7 сентября.

Менеджер обладателя титула чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз заявил, что экс-чемпион мира по боксу Флойд Мэйвезер жаждет боя с российским бойцом.

"Флойд все еще выпрашивает у нас бой. Еженедельно на связь с нами выходят люди по вопросу поединка Мэйвезера и Нурмагомедова. Однако мы пока в нем не заинтересованы.

В данный момент мы сосредоточены на Дастине Порье. За ним стоит парень в дешевых очках (Тони Фергюсон - прим. ред.). Убийц в нашем весе много. Может быть и такое, что вначале Хабиб сразится с Сент-Пьером, а затем уже с Фергюсоном", - приводит слова Азиза TMZ.