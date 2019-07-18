Украинка Кесарь отобралась на Олимпийские игры

Новости спорта: Виктория Кесарь летом 2020 года поедет на Олимпиаду в Токио.

В прыжках с трехметрового трамплина Кесарь в полуфинале квалификации с результатом 300,25 балла заняла девятое место, что автоматически гарантировало ей олимпийскую лицензию.

Помимо индивидуальных прыжков Кесарь на чемпионате мира в Южной Корее поспорит за медаль в миксте. В финале 25-летняя спортсменка из Запорожья выступит в дуэте со Станиславом Олиферчиком.

В квалификации в прыжках с трехметрового трамплина Украину также представляла Елена Федорова – в предварительном раунде 12-кратный призер чемпионатов Европы заняла 11-е место, но в полуфинале с результатом 279,10 балла досрочно выбыла из борьбы за призовое место.