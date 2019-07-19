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ГК Мотор усилился пятью новичками

ГК Мотор усилился пятью новичками
02:35 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ГК Мотор

Новости спорта: Запорожский клуб ставит амбициозные задачи в Лиге чемпионов и СЕХА-Лиге.

Чемпион Украины по гандболу «Мотор» начал подготовку к новому сезону. В команде пять новых игроков и еще два гандболиста привлечены из фарм-клуба. Пять игроков покинули клуб. «Мотор» в новом сезоне будет играть в Лиге чемпионов и СЕХА-Лиге (турнир ведущих клубов Восточной Европы).

Новички «Мотора»: Станислав Жуков - полусредний, Украина («Гуммерсбах», Германия), Павел Гурковский - линейный, Украина («Кэлэраши», Румыния), Игорь Гурин - полусредний, Украина («Донбасс»), Денер Яанимаа - полусредний, Эстония («ТУС Н-Люббеке», Германия), Стеван Вуйович - полусредний, Черногория («Констанца», Румыния), Эдуард Кравченко - правый крайний, Украина (ЗНТУ-ЗАС), Владислав Паровинчак - разыгрывающий, Украина (ЗНТУ-ЗАС) .

«В «Мотор» пришли четверо полусредних - Жуков, Вуйович, Яанимаа, Гурин и разыгрывающий Паровинчак. Нам нужно было усилить заднюю линию, поскольку нам придется играть в Лиге чемпионов и СЕХА-Лиге. В прошлом сезоне много играли Борис Пуховский и Айденас Малашинскас. Но у нас должна быть замена, чтобы уменьшить нагрузку на них.

У Мотора возник конфликт с Федерацией гандбола Украины по поводу участия в SEHA-лиге

Станислав Жуков два года играл в бундеслиге. Его возвращение стало одним из главных событий межсезонья. Выступая в нашем клубе, он вырос как игрок. Сейчас Жуков находится в очень хорошем гандбольной возрасте, он поиграл в Германии, в лучшей лиге Европы, и приобрел еще больше опыта. Он украинец и имеет очень хорошие человеческие качества. Мы знаем его отношение к делу, его дисциплину. Поэтому уже в течение сезона с ним велись переговоры и, естественно, роль сыграло то, что «Гуммерсбах» не смог удержаться в Бундеслиге.

Из немецкого чемпионата в «Мотор» пришел и эстонский правый полусредний Денер Яанимаа. Последний сезон он отыграл за «ТУС Н-Люббеке». Несмотря на сравнительно невысокий рост он обладает хорошим мощным прыжком. У него большой опыт, он выступал за «Киль», «Мельзунген». Нам нужно было обязательно усиливать позиции правого полусреднего, поскольку после перехода Пачковски в «Веспрем» у нас оставался только Влад Донцов.

Большие ожидания также и от черногорского левого полусреднего Стевана Вуйовича. Его игру мы видели в матчах нашей отборочной группы на чемпионат Европы-2020. Мы долго наблюдали за ним. Это мощный игрок, представитель югославской школы. Мы обращали на это внимание, особенно по игре в защите. В обороне он может играть на позиции второго, а в некоторых случаях и центрального защитника», - рассказал главный тренер «Мотора» Николай Степанец официальному сайту клуба.

Напомним, недавно озвучили цели запорожского клуба на новый сезон. Это выход из группы в Лиге чемпионов, выход в Финал четырех в СЕХА-Лиге, победа в чемпионате Украины и Кубке Украины.

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ГК Мотор, Гандбольная лига чемпионов.
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