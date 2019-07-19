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Дональд Серроне и Джастин Гэтжи проведут бой

Дональд Серроне и Джастин Гэтжи проведут бой
05:30 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта: Американские бойцы ММА Дональд Серроне и Джастин Гэтжи проведут поединок на турнире UFC, который будет проходить в Ванкувере (Канада) 14 сентября.

Об этом сообщил президент UFC Дэна Уайт. Бой Серроне и Гэтжи станет главным событием турнира.

В рейтингах Серроне занимает четвёртое место, а Гэтжи — пятое. Гэтжи одержал две последние победы нокаутами. Так, он нокаутировал Джэймса Вика и Эдсона Барбозу. Серроне в последний раз выходил в октагон на турнире UFC 238. Тогда он уступил Тони Фергюсону, бой был остановлен из-за травмы глаза Дональда. После этого Серроне говорил, что хочет вновь встретиться с Фергюсоном.

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Победитель боя Серроне — Гэтжи с большой долей вероятности сможет приблизиться к титульному поединку.

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MMA, UFC, Новости ММА, Джастин Гэтжи, Дональд Серроне.
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