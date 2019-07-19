Украинский шпажист Рейзлин завоевал "бронзу" на чемпионате мира

Новости спорта: Игорь Рейзлин не сумел пробиться в финал чемпионата мира по фехтованию.

Украинский шпажист Игорь Рейзлин завоевал бронзовую медаль чемпионата мира 2019 по фехтованию, который проходит в венгерском Будапеште.

В полуфинале соперником Рейзлина был Сергей Бида из России, и украинец уступил со счетом 10:15. В другом полуфинальном матче Гергей Сиклоси из Венгрии переиграл итальянца Андреа Сантарелли (15:9).

Напомним, на пути к полуфиналу Игорь Рейзлин победил соотечественника Богдана Никишина (15:14) и казаха Руслана Курбанова (15:12).

Это уже вторая бронзовая медаль украинской команды на чемпионате мира 2019 по фехтованию. Ранее третье место также заняла Елена Кривицкая в шпаге у женщин.