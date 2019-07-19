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UFC on ESPN 4: результаты взвешивания (Видео)

UFC on ESPN 4: результаты взвешивания (Видео)
21:25 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта: В ночь с 20 на 21 июля (время киевское) в Сан-Антонио (штат Техас, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 4.

В его главном событии встретятся полусредневесы Рафаэл дос Аньос и Леон Эдвардс. В преддверии противостояния бойцы прошли официальную церемонию взвешивания, по её итогам спортсмены показали одинаковый вес — 77,5 кг.

UFC on ESPN 4. Сан-Антонио. Взвешивание

Основной кард

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Рафаэл дос Аньос (171 фунт) — Леон Эдвардс (171 фунт)

Уолт Харрис (256) — Алексей Олейник (236)

Грег Харди (266) — Хуан Адамс (266)

Дэн Хукер (155) — Джеймс Вик (156)

Александер Эрнандес (155) — Франциско Триналдо (156)

Андрей Орловский (246) — Бен Ротвелл (265).

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MMA, UFC, Новости ММА, Смешанные единобортсва, UFC on ESPN 4.
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