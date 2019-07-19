UFC on ESPN 4: результаты взвешивания (Видео)

В его главном событии встретятся полусредневесы Рафаэл дос Аньос и Леон Эдвардс. В преддверии противостояния бойцы прошли официальную церемонию взвешивания, по её итогам спортсмены показали одинаковый вес — 77,5 кг.
UFC on ESPN 4. Сан-Антонио. Взвешивание
Основной кард
Рафаэл дос Аньос (171 фунт) — Леон Эдвардс (171 фунт)
Уолт Харрис (256) — Алексей Олейник (236)
Грег Харди (266) — Хуан Адамс (266)
Дэн Хукер (155) — Джеймс Вик (156)
Александер Эрнандес (155) — Франциско Триналдо (156)
Андрей Орловский (246) — Бен Ротвелл (265).