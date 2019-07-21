Мотор узнал соперников по группе в СЕХА-Лиге

Запорожский Мотор в первом своем сезоне СЕХА-Лиги попал в одну группу с лучшей командой Европы - победителем Лиги чемпионов-2019.
Результаты жеребьевки:
СЕХА-Лига 2019/2020:
Группа А
Мотор (Украина)
Вардар (Северная Македония)
Нексе (Хорватия)
Татран (Словакия)
Войводина (Сербия)
Татабанья (Венгрия)
Группа В
Веспрем (Венгрия)
Пекинский спортивный университет (Китай)
Загреб (Хорватия)
БГК им. Мешкова (Беларусь)
Еврофарм Работник (Македония)
Металопластика (Сербия)
Отметим, что старт сезона намечен на 3-4 сентября. Игры чемпионата будут проходить по вторникам и средам, а два лучших коллектива турнира по результатам группового раунда получат прямые путевки в четвертьфинал.
Команды, занявшие 3-4 строчки, стартуют с 1/8 финала в плей-офф.