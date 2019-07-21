Мотор узнал соперников по группе в СЕХА-Лиге

Новости спорта: Всего в СЕХА-Лиге выступят 12 команд, поделенных на две группы.

Запорожский Мотор в первом своем сезоне СЕХА-Лиги попал в одну группу с лучшей командой Европы - победителем Лиги чемпионов-2019.

Результаты жеребьевки:

СЕХА-Лига 2019/2020:

Группа А

Мотор (Украина)

Вардар (Северная Македония)

Нексе (Хорватия)

Татран (Словакия)

Войводина (Сербия)

Татабанья (Венгрия)

Группа В

Веспрем (Венгрия)

Пекинский спортивный университет (Китай)

Загреб (Хорватия)

БГК им. Мешкова (Беларусь)

Еврофарм Работник (Македония)

Металопластика (Сербия)

Отметим, что старт сезона намечен на 3-4 сентября. Игры чемпионата будут проходить по вторникам и средам, а два лучших коллектива турнира по результатам группового раунда получат прямые путевки в четвертьфинал.

Команды, занявшие 3-4 строчки, стартуют с 1/8 финала в плей-офф.