13-летний украинец Середа занял 4-е место в финале ЧМ по прыжкам в воду

Юный украинский прыгун в воду Алексей Середа в финале чемпионата мира по прыжкам в воду остановился в шаге от финала
13-летний вунедркинд в рамках прыжков в воду с 10-метровой вышки занял четвертое место с результатом 490.50.
Отметим, что это чемпионат мира в Кванджу стал первым для Середы.
Итоговый результат:
1. Китай / Yang Jian (598.65)
2. Китай / Yang Hao (585.75)
3. Россия / Aлександр Бондарь (541.05)
4. Украина / Алексей Середа (490.50)
Отметим, что Алексей также квалифицировался на Олимпийские игры-2020.