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13-летний украинец Середа занял 4-е место в финале ЧМ по прыжкам в воду

13-летний украинец Середа занял 4-е место в финале ЧМ по прыжкам в воду
17:29 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Стоит отметить, что чемпионат мира в Кванджу стал дебютным для юного спортсмена.

Юный украинский прыгун в воду Алексей Середа в финале чемпионата мира по прыжкам в воду остановился в шаге от финала

13-летний вунедркинд в рамках прыжков в воду с 10-метровой вышки занял четвертое место с результатом 490.50.

Отметим, что это чемпионат мира в Кванджу стал первым для Середы.

Итоговый результат:

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1. Китай / Yang Jian (598.65)

2. Китай / Yang Hao (585.75)

3. Россия / Aлександр Бондарь (541.05)

4. Украина / Алексей Середа (490.50)

Отметим, что Алексей также квалифицировался на Олимпийские игры-2020.

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Прыжки в воду, Алексей Середа.
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