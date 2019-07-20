Новости спорта: Ольга Харлан выиграла чемпионат мира по фехтованию на саблях.

"Золото" мирового первенства завоевала олимпийская чемпионка украинка Ольга Харлан, которая в финале индивидуального турнира саблисток взяла верх над россиянкой Софьей Великой (15:14).

После побед над соперницами из Малайзии, Грузии и Республики Корея Харлан в 1/4 финала обыграла свою соотечественницу Алину Комащук (15:14), а в полуфинале разгромила румынку Бьянку Паску (15:5). Ольга Харлан в шестой раз стала чемпионкой мира (дважды - в команде).

Напомним, что кроме медалей, на чемпионате мира в Будапеште также разыгрываются лицензионные очки, необходимые для попадания на Олимпиаду-2020 в Токио (Япония).

Расписание остальных медальных дней чемпионата мира по фехтованию.

21 июля - мужчины, сабля, командный турнир, женщины, шпага, командный турнир,

22 июля - женщины, рапира, командный турнир; мужчины, шпага, командный турнир;

23 июля - женщины, сабля, командный турнир; мужчины, рапира, командный турнир.