UFC: Харрис нокаутировал Олейника за 12 секунд

Новости спорта: Поединок завершился уже в первом раунде.

Российский боец ММА Алексей Олейник уступил американцу Уолту Харрису в рамках вечера UFC on ESPN 4. Поединок завершился уже в первом раунде.

Харрис обрушил на Олейника серию ударов, решающим из которых стал удар левой рукой. Россиянин упал на настил, получил еще несколько ударов, после чего рефери остановил бой на 12-й секунде. Это третий самый быстрый нокаут в истории тяжелого дивизиона UFC.

BOOM!!! Eso se llama poder cortesía de @thebigticket205 que llegó con prisa #UFCSanAntonio pic.twitter.com/vL2FDT98zF — UFC Español (@UFCEspanol) July 21, 2019

Для 42-летнего Олейника это поражение стало 13-м в карьере при 57 победах и 1 ничьей.