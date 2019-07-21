Дзюдоист Валеев понесет флаг Украины на открытии Олимпийского фестиваля-2019

Новости спорта: Сегодня, 21 июля, в Баку (Азербайджан) состоится торжественная церемония открытия ХV летнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля.

Во время парада сборных-участниц знаменосцем сборной Украины будет представитель дзюдо Тимур Валеев, сообщили в пресс-службе НОК.

"Безусловно, мне очень приятно, что именно я понесу флаг родной страны на торжественной церемонии открытия этого замечательного масштабного спортивного праздника Европы. Впервые мне выпала такая честь во время Гимназиады, поэтому хорошо помню это чувство гордости за себя, за сборную - за всю Украина. Спасибо команде за такое доверие и желаю всем нашим спортсменам успехов в Баку-2019 ", - сказал серебряный призер Всемирной Гимназиады-2018 и чемпионата Европы-2019 среди кадетов.

Напомним, в столице Азербайджана Украина представлена 68-я спортсменами, которые выступят в 7-ми из 10-ти видов спорта.