Выборы в Верховную Рауду Украины
Скачать
Воскресенье, 21.07.2019
Паралимпийская сборная Украины по футболу завоевала "серебро" на чемпионате мира
Паралимпийская сборная Украины по футболу завоевала "серебро" на чемпионате мира
Пакьяо - Турман. Видео боя
Пакьяо - Турман. Видео боя
Динамо не смогло обыграть Оболонь-Бровар в контрольном матче
Динамо не смогло обыграть Оболонь-Бровар в контрольном матче
Уайт - Ривас. Видео тяжелейшего нокдауна
Уайт - Ривас. Видео тяжелейшего нокдауна

Дзюдоист Валеев понесет флаг Украины на открытии Олимпийского фестиваля-2019

Дзюдоист Валеев понесет флаг Украины на открытии Олимпийского фестиваля-2019
15:33 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: НОК Украины

Новости спорта: Сегодня, 21 июля, в Баку (Азербайджан) состоится торжественная церемония открытия ХV летнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля.

Во время парада сборных-участниц знаменосцем сборной Украины будет представитель дзюдо Тимур Валеев, сообщили в пресс-службе НОК.

"Безусловно, мне очень приятно, что именно я понесу флаг родной страны на торжественной церемонии открытия этого замечательного масштабного спортивного праздника Европы. Впервые мне выпала такая честь во время Гимназиады, поэтому хорошо помню это чувство гордости за себя, за сборную - за всю Украина. Спасибо команде за такое доверие и желаю всем нашим спортсменам успехов в Баку-2019 ", - сказал серебряный призер Всемирной Гимназиады-2018 и чемпионата Европы-2019 среди кадетов.

Пакьяо -Турман: статистика ударов в чемпионском бою

Напомним, в столице Азербайджана Украина представлена 68-я спортсменами, которые выступят в 7-ми из 10-ти видов спорта.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Дзюдо, Олимпийский фестиваль-2019.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гвоздик: Удар Стивенсона почувствовал пятками в ринге
02 Тибау: Нурмагомедов признал, что, возможно, я его победил
03 Бокс. Чисора брутально нокаутировал Шпильку во втором раунде
04 Уайт победил Риваса, поднявшись с тяжелого нокдауна
05 Победитель боя Джошуа - Руис обязан сразиться с Усиком
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь