В Токио презентовали олимпийских роботов-талисманов

В Токио состоялась презентация роботов-талисманов летних Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года. Имена талисманов были определены по итогам голосования, которое проводилось среди школьников. В итоге маскоты были названы Мирайтова (талисман Олимпиады) и Сомейти (талисман Паралимпиады).

Имя Мирайтова состоит из двух японских слов – "мирай" (будущее) и "това" (вечность). Сомейти произошло от названия одной из разновидности сакуры и созвучно английскому выражению "so mighty" (такой могучий).

The new and innovative #Tokyo2020 Mascot-type robot – #Miraitowa shows off some moves!



Making its debut as we begin our #1YearToGo countdown celebration this week. pic.twitter.com/xdAh525QjE