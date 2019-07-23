В Токио презентовали олимпийских роботов-талисманов

Новости спорта: Название талисманам придумали школьники – Мирайтова и Сомейти.

В Токио состоялась презентация роботов-талисманов летних Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года. Имена талисманов были определены по итогам голосования, которое проводилось среди школьников. В итоге маскоты были названы Мирайтова (талисман Олимпиады) и Сомейти (талисман Паралимпиады).

Имя Мирайтова состоит из двух японских слов – "мирай" (будущее) и "това" (вечность). Сомейти произошло от названия одной из разновидности сакуры и созвучно английскому выражению "so mighty" (такой могучий).

The new and innovative #Tokyo2020 Mascot-type robot – #Miraitowa shows off some moves!



Making its debut as we begin our #1YearToGo countdown celebration this week. pic.twitter.com/xdAh525QjE — #Tokyo2020 (@Tokyo2020) 22 июля 2019 г.

Олимпиада пройдет в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года, Паралимпиада – с 25 августа по 6 сентября 2020 года.