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Мотор узнал соперников по группе SEHA-League

Мотор узнал соперников по группе SEHA-League
15:17 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Соревнования стартуют 3-4 сентября.

Определены соперники запорожского Мотора в SEHA-League, где чемпион Украины дебютирует в предстоящем сезоне.

По новой схеме розыгрыша 12 клубов будут разбиты на две группы.

Отметим участие в турнире команды Пекинского спортивного университета, которая базируется в Европе.

Сезон стартует 3-4 сентября. Матчи турнира будут проходить по вторникам и средам. По две лучшие команды по итогам группового этапа получат прямые путевки в 1/4 финала. Команды, которые займут 3-6 места, начнут плей-офф с 1/8 финала.

Группа "А"

Мотор (Украина),Вардар (Северная Македония), Нексе (Хорватия),Татран (Словакия), Войводина (Сербия),Татабанья (Венгрия).

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