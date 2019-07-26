БК Николаев продлил контракт со своим лидером

Новости спорта: Алексей Адедиран играет в Украине последние четыре года.

«Николаев» продлил контракт с центровым Алексеем Адедираном на следующий сезон, сообщает официальный сайт клуба.

36-летний российский баскетболист играет в Украине последние четыре года. В минувшем чемпионате в составе «Николаева» он записывал в свой актив по 10.9 очка, 7.0 подбора за 22 минуты на площадке в среднем за игру.

Ранее «Николаев», который все еще не решил проблему с домашней ареной, усилился защитником «Киев-Баскета» Максимом Луценко, а также продлил контракт с бигмэном Антоном Давидюком.