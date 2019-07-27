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В Киеве проходит заключительный отбор на Игры непокоренных 2020

В Киеве проходит заключительный отбор на Игры непокоренных 2020
12:55 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости спорта: В Киеве Центральный спортивный клуб Вооруженных сил Украины принимает самый масштабный финальный этап спортивного тестирования в рамках отбора сборной Украины на Игры непокоренных 2020, которые пройдут в Гааге.

Это самое масштабное спортивное тестирование за три года участия Украины в Играх непокоренных.

"У нас сегодня и Министерство ветеранов, которое в этом году осуществляет координацию, и Министерство обороны, которое продолжает выполнять главные организационные функции, и Министерство внутренних дел, имея своих представителей здесь, - все участвуют в том, чтобы Игры непокоренных и отборочные соревнования стали только частью той главной цели, для чего это происходит. А происходит это всё для того, чтобы вы победили в себе боли и страхи и чувствовали себя победителями", - приветствовала участников соревнований вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

В этом году в тестировании принимают участие 166 участников боевых действий, желающих провести социальную и психологическую реабилитацию средствами физической культуры и спорта, рассказал журналистам начальник управления физической культуры и спорта Министерства обороны Юрий Финогенов.

Спортивные тестирования проходят в таких видах спорта, как плавание, пауэрлифтинг, велоспорт на тренажерах, гребля на тренажерах, стрельба из лука, бег, прыжки в длину, толкание ядра и бег на колясках.

Отбор и подготовку сборной Украины осуществляет Министерство ветеранов совместно с Благотворительным фондом "Вернись живым" и Центром стратегических коммуникаций "СтратКом Украина» при поддержке межправительственной рабочей группы.

В 2019 году Организационный комитет Игр непокоренных изменил критерии отбора по рекомендации международной Фундации Игр непокоренных, предоставив главное значение не спортивным результатам, а мотивации участников и потенциальному влиянию участия в Играх на их реабилитацию после травм и ранений.

Игры непокоренных (англ. Invictus Games) - это международные спортивные соревнования в паралимпийском стиле.

В играх, основанных Его Высочеством герцогом Сассекским в 2014 году, участвуют раненые военнослужащие и связанные с ними ветераны в таких видах спорта, как баскетбол на колясках, волейбол сидя и гребля в зале.

Украина присоединилась к Играм непокоренных в 2017 году, дебютировав на соревнованиях в Торонто.

Цель проекта заключается в создании новых возможностей для раненых и травмированных украинских ветеранов и военнослужащих, поддерживая их на пути к физическому восстановлению, психологической реабилитации и социальной интеграции. Также команда проекта содействует развитию и популяризации спорта как действенной реабилитации среди раненых бойцов и побуждает общество и государство создавать для этого необходимые условия.

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Киев, Invictus Games-2020, Игры Непокоренных-2020.
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