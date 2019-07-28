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Макс Холлоуэй - Фрэнки Эдгар. Видео боя

Макс Холлоуэй - Фрэнки Эдгар. Видео боя
10:27 Сегодня Телеграф allboxing.ru Фото: Твиттер

Новости спорта: Макс Холлоуэй и Фрэнки Эдгар провели бой в рамках шоу UFC 240.

Завершился главный бой шоу UFC 240 между чемпионом полулегкого веса Максом Холлоуэем и бывшим чемпионом в легком весе Фрэнки Эдгаром.

Первый раунд боя соперники провели достаточно осторожно, и ни у кого не было заметно явного преимущества.

Со второго раунда у Макса стали проходить его многоударные комбинации, благодаря чему он захватил преимущество в поединке. Эдгар достаточно много попадал своими быстрыми ударами, но его атаки не приносили какого-либо урона чемпиону. При этом удары Холлоуэя выглядели заметно более ощутимыми для Фрэнки. Эдгар пытался переломить исход боя тейкдаунами, но Макс защитился почти от всех попыток. В итоге бой дошел до финального гонга, и все трое судей отдали победу Холлоуэю со счетом 50-45, 50-45, 48-47.

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MMA, UFC, Новости ММА, UFC 240, Макс Холлоуэй - Фрэнки Эдгар.
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