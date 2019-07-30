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Украинского легкоатлета могут дисквалифицировать за допинг

Украинского легкоатлета могут дисквалифицировать за допинг
08:27 Сегодня Телеграф Сегодня

Новости спорта: Положительный результат дала проба спортсмена с чемпионата мира 2011 года.

Украинскому толкателю ядра Андрей Семенов может быть дисквалифицирован из-за подозрений в применении допинга. Украинец вошел в предварительный список отстранения органа по контролю за антидопинговыми правилами в легкой атлетике Athletics Integrity Unit (AIU).

Повторный анализ пробы легкоатлета, взятой во время чемпионата мира 2011 года в корейском Тэгу, показал наличие анаболического стероида – туринабола. Спортсмену грозит двухлетняя дисквалификация.

На турнире в Корее Семенов стал 22-м и не сумел отобраться в финал. Его личный рекорд (20,63 м) был зафиксирован на соревнованиях в Донецке в августе 2011 года, незадолго до старта чемпионата мира.

Ранее мы писали, что экс-менеджер Кличко заявил, что от команды украинца скрыли положительную допинг-пробу Тайсона Фьюри. Бернд Бенте рассказал, что заставил бы "Цыганского Короля" провести проверку, если бы знал о его предыдущей допинг-пробе.

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Легкая атлетика, Новости легкой атлетики, Андрей Семенов.
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