Кваша рассказал, почему закончил карьеру

Новости спорта: Украинский прыгун в воду в мае объявил о завершении карьеры.

Бронзовый призер Олимпийских игр-2008 в прыжкам в воду Илья Кваша рассказал, почему завершил карьеру в 31 год:

«Мое решение закончить профессиональную карьеру было вызвано стечением обстоятельств. Самую большую роль в принятии этого решения сыграло состояние моего здоровья. В конце 2017 года мне сделали сложную операцию на левой почке, после которой я, к сожалению, не смог вернуться в профессиональный спорт. Поверьте, если бы мог остаться, то я бы это сделал.

Что касается планов, то их много. Посмотрим, что получится реализовать. Сейчас начал работать в качестве тренера с любителями. Уйти из спорта насовсем у меня никогда не получится, ведь спорт – это моя жизнь».

К слову, американка побила уникальный рекорд в легкой атлетике.