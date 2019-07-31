Сегодня исполняется 25 лет легендарному мировому рекорду Бубки (Видео)

Новости спорта: Министр молодежи и спорта поздравил Сергея Бубку с годовщиной рекорда.

Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов поздравил легендарного легкоатлета, а ныне президента НОК Сергея Бубку с годовщиной его мирового рекорда.

«31 июля исполняется 25 лет легендарному мировому рекорду в прыжках с шестом на открытом воздухе, который установил наш олимпийский чемпион Сергей Бубка.

В 1994 году на турнире в Италии прославленный спортсмен покорил высоту 6,14 метра.

Этот рекорд – до сих пор не побит. Без преувеличения, эта недостижимая для остального мира высота – является национальным достоянием украинского народа, нашей спортивной истории.

Мое почтение, Сергей Назарович. Спасибо, что подняли спортивный престиж нашей независимой Украины на самый высокий уровень, и продолжаете это делать, как президент НОК Украины».