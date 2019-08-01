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Российский кикбоксер сломал своей девушке лицевую кость за отказ сварить суп

Российский кикбоксер сломал своей девушке лицевую кость за отказ сварить суп
18:52 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: hunter-gym.by

Новости спорта: Питерский кикбоксер Виталий Крутолевич избил свою девушку из-за того, что она отказалась сварить ему суп.

Российский спортсмен занимается кибоксингом и тайским боксом, выступал в финале Кубка мира по K-1.

Как сообщается на одном из телеграм-каналов, Виталий жил вместе со своей девушкой Анастасией. По ее утверждению, спортсмен жил за ее счет. Однажды Крутолевич разбудил девушку и потребовал сварить суп. Она отказалась и получила удар по лицу.

Спортсмен сломал девушке лицевую кость в нескольких местах. Она перенесла операцию и лечилась около года. Экспертиза доказала, что ее здоровью был нанесен тяжкий вред. Теперь уголовное дело может отправиться в суд.

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кикбоксинг, Виталий Крутолевич.
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