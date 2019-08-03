Новости спорта: Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов продлил контракт с менеджером Али Абдель-Азизом.

Новое соглашение россиянина с менеджером рассчитано на пять лет, сообщает Yahoo Sports.

Нурмагомедов работает с руководителем менеджерской компании Dominance MMA Али Абдель-Азизом с 2014 года. За это время Нурмагомедов завоевал чемпионский титул организации и провёл успешную его защиту в октябре 2018 года в поединке с непримиримым соперником Конором Макгрегором, победив ирландского экс-чемпиона в двух весовых категориях удушающим приёмом.

Следующий поединок Нурмагомедов проведёт 7 сентября 2019 года с временным чемпионом организации в лёгком весе Дастином Порье. Встреча состоится в Абу-Даби на турнире UFC 242.