УХЛ: Ледяные Волки начали тренировочный сбор в Броварах

Новости спорта: Хоккеисты киевского клуба “Ледяные Волки” начали учебно-тренировочный сбор на ледовой арене ТРЦ “Терминал” в Броварах.

Хоккеисты киевского клуба “Ледяные Волки” начали учебно-тренировочный сбор на ледовой арене ТРЦ “Терминал” в Броварах перед стартом нового сезона.

По результатам сборов будет сформирован окончательный состав команды. Об этом сообщает пресс-служба ХК “Ледяные Волки”.

“В воскресенье, 4 августа, игроки ХК “Ледяные Волки”, вместе с воспитанниками ДЮСШ “Льдинка” старших возрастных групп, на ледовой арене броварского ТРЦ “Терминал” начали учебно-тренировочные сборы перед стартом нового сезона чемпионата УХЛ 2019/20 годов”, - говорится в сообщении.

Вчера у хоккеистов был день заезда. Состоялось собрание игроков и руководящего состава команды, на котором главный тренер клуба Руслан Борисенко и президент Андрей Хапков озвучили цели и задачи команды. Также была проведена первая тренировка на ледовой арене.

По результатам сборов будет сформирован окончательный состав команды, который будет играть в чемпионате УХЛ.