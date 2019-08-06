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Украинка София Лыскун выиграла золото чемпионата Европы

Украинка София Лыскун выиграла золото чемпионата Европы
20:49 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта: София Лыскун завоевала золотую медаль в прыжках с 10-метровой вышки на чемпионате Европы.

Украинская прыгунья в воду София Лыскун завоевала золотую медаль в прыжках с 10-метровой вышки на домашнем чемпионате Европы, который проходит в Киеве.

17-летняя спортсменка вышла в финал с 7-м результатом, но в финале с первого прыжка захватила лидерство, которое лишь увеличивала и в итоге у ближайшей соперницы выиграла почти 30 баллов.

Второе место заняла представительница Нидерландов Селин ван Дуйн, а бронза досталась россиянке Юлии Тимошининой.

Отметим, что София Лыскун выступала на фоне повреждения, из-за которого он пропустила в июле чемпионат мира.

Для Лыскун это первая взрослая личная медаль - на ЧЕ-2017 она была пятой, на ЧЕ-2018 заняла четвертое место. Также в ее активе две медали чемпионата Европы в командных соревнованиях - в 2017 году Лыскун брала бронзу в синхронных прыжках с вышки, в 2018 – стала чемпионкой континента в командных соревнованиях.

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Золотая медаль ЧЕ-2019 также принесла Софии олимпийскую лицензию в Токио-2020.

Для сборной Украины это второе золото на домашнем чемпионате Европы. Ранее наш микст-дуэт взял первое место в синхроне на 3-метровом трамплине.

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Прыжки в воду, Водные виды спорта, София Лыскун.
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