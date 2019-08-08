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Шевченко хочет реванша с Нуньес

Шевченко хочет реванша с Нуньес
08:32 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Киргизка дважды проиграла именитой бразильянке.

Киргизская Чемпион UFC в наилегчайшей категории Валентина Шевченко рассказала о своих ближайших планах в спорте. Спортсменку цитирует BJpenn.

"Сейчас моя главная цель - проводить бои в своей весовой категории. Против крупных соперниц я не чувствовала себя уверенной в своих силах.

Хочу ли я реванша с Нуньес? Да, очень. Я верю в то, что он когда-нибудь состоится. Однако об этом рано говорить, ведь мы это еще не обсуждали", - сообщила Шевченко.

11-го августа Валентина Шевченко проведет поединок против Лиз Кармуш в рамках турнира UFC Fight Night 156.

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Напомним, ранее сообщалось, что Шевченко может провести бой против Андраде.

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MMA, UFC, Новости спорта, Валентина Шевченко.
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