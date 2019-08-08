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Биатлонист Йоханнес Бё станет отцом

Биатлонист Йоханнес Бё станет отцом
15:43 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:Норвежский биатлонист Йоханнес Бё сообщил, что зимой в его семье ожидается пополнение.

Олимпийский чемпион 2018 года в индивидуальной гонке, семикратный чемпион мира, обладатель Кубка мира сезона-2018/19 норвежский биатлонист Йоханнес Бё сообщил, что зимой в его семье ожидается пополнение.

26-летний спортсмен и его супруга Хедда Дэли ожидают рождения ребёнка в январе 2020 года.

«Мы ждём ребенка. Мы так счастливы и благодарны!» — написал Бё в „Инстаграме“.

 
 
 
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We are expecting a baby!We are so happy and thankful! January can not come fast enough! @heddaehlibo

Публикация от Johannes Thingnes Bø⚪️⚪️⚪️⚪️⚪️ (@johannesbo)

Ранее тренерский штаб сборной Норвегии по биатлону огласил состав команды для подготовки к следующему сезону. В состав первой команды вошли Йоханнес Бё, Тарьей Бё, Ларс-Хельге Биркеланд, Эрленд Бьонтегорд, Ветле Шоста Кристиансен, Йоханнес Дале. Во вторую команду попали Александр Андерсен, Сиверт Гутторм Баккен, Фредрик Йесбакк, Синдре Петтерсен, Эндре Стрёмсхейм, Вебьорн Сорум.

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В Кубке наций сезона-2018/19 мужская сборная Норвегии заняла первое место.

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Биатлон, Новости спорта, Новости биатлона, Йоханнес Бё.
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