В UFC подтвердили бой Уотерсон - Эджейчик

Новости спорта:Поединок состоится во Флориде (США).

Бой бывшей чемпионки UFC полячки Йоанны Эджейчик против американки Мишель Уотерсон был официально утвержден.

Поединок состоится в 12 октября во Флориде на турнире UFC on ESPN+ 19.

Стоит отметить, что три из последних четырех поединков Йоанна Эджейчик проиграла.

Однако, статистика ее будущей оппонентки куда более успешнее. Уотерсон имеет серию из трех побед над Фелис Херриг, Кортни Кейси и Каролиной Ковалькевич.

Напомним, ранее сообщалось, что 11-го августа состоится бой Валентины Шевчено против Лиз Кармуш.