В UFC подтвердили бой Уотерсон - Эджейчик

Бой бывшей чемпионки UFC полячки Йоанны Эджейчик против американки Мишель Уотерсон был официально утвержден.
Поединок состоится в 12 октября во Флориде на турнире UFC on ESPN+ 19.
Стоит отметить, что три из последних четырех поединков Йоанна Эджейчик проиграла.
Однако, статистика ее будущей оппонентки куда более успешнее. Уотерсон имеет серию из трех побед над Фелис Херриг, Кортни Кейси и Каролиной Ковалькевич.
Напомним, ранее сообщалось, что 11-го августа состоится бой Валентины Шевчено против Лиз Кармуш.