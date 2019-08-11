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UFC Fight Night 156: результаты боев

UFC Fight Night 156: результаты боев
07:37 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко успешно провела вторую в карьере защиту своего титула, победив Лиз Кармуш на турнире UFC Fight Night 156.

Для выявления победительницы потребовались все пять раундов, на протяжении которых Шевченко владела преимуществом. Итоговый результат — победа Шевченко единогласным решением судей.

 В соглавном поединке турнира Висенте Луке победил Майка Перри раздельным решением судей.

 UFC Fight Night 156

Основной кард

Валентина Шевченко — Лиз Кармуш — победа Шевченко единогласным решением судей

Висенте Луке — Майк Перри — победа Луке раздельным рещением судей

Луис Эдуардо Гаррагори — Умберто Банденаи — победа Гаррагори единогласным решением судей

Волкан Оздемир — Илир Латифи — победа Оздемира нокаутом во втором раунде

Родольфо Виейра — Оскар Пьехота — победа Виейры приёмом во втором раунде

Энрике Барцола — Бобби Моффетт — победа Барцолы раздельным решением судей

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MMA, UFC, Новости ММА, UFC Fight Night 156.
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