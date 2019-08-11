UFC Fight Night 156: результаты боев

Для выявления победительницы потребовались все пять раундов, на протяжении которых Шевченко владела преимуществом. Итоговый результат — победа Шевченко единогласным решением судей.
В соглавном поединке турнира Висенте Луке победил Майка Перри раздельным решением судей.
UFC Fight Night 156
Основной кард
Валентина Шевченко — Лиз Кармуш — победа Шевченко единогласным решением судей
Висенте Луке — Майк Перри — победа Луке раздельным рещением судей
Луис Эдуардо Гаррагори — Умберто Банденаи — победа Гаррагори единогласным решением судей
Волкан Оздемир — Илир Латифи — победа Оздемира нокаутом во втором раунде
Родольфо Виейра — Оскар Пьехота — победа Виейры приёмом во втором раунде
Энрике Барцола — Бобби Моффетт — победа Барцолы раздельным решением судей