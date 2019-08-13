Макгрегор хочет посмотреть, как пройдет бой Порье и Хабиба

Новости спорта:Президент UFC Дэна Уайт сообщил, что бывший чемпион организации Конор Макгрегор до сих пор не определился с планами на будущее.

По словам Уайта, ирландский боец будет ждать исхода поединка российского чемпиона организации Хабиба Нурмагомедова и американского бойца Дастина Порье. Этот бой состоится в сентябре в Абу-Даби.

«Пока нет никакого плана. Макгрегор хочет посмотреть, как пройдёт бой Порье и Хабиба. Посмотрим, тогда определимся с дальнейшими планами.

Кроме того в субботу дерётся Нэйт Диас. К сентябрю многое определится, тогда будем всё решать», — цитирует Уайта Fight Hub.

Макгрегор и Нурмагомедов не выходили в октагон с октября 2018 года. Тогда на турнире UFC Нурмагомедов успешно защитил титул, победив Макгрегора удушающим приёмом.