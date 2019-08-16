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Мотор продолжает подготовку к сезону: результаты контрольных матчей

Мотор продолжает подготовку к сезону: результаты контрольных матчей
08:28 Сегодня Телеграф Хспорт Фото: ГК Мотор

Новости спорта:На сборах в Словении у запорожцев две победы и одно поражение.

Чемпион Украины «Мотор» продолжает сборы в Словении, где запорожцы уже провели три контрольных матчах. Играя в обновленном составе команда Николая Степанца уступили постоянному участнику Лиги чемпионов хорватскому «Загребу» 26:30, разгромила будущего дебютанта СЕХА-Лиги Пекинский спортивный университет 30:15, а затем убедительно переиграла вице-чемпиона Словении «Горенье» 38:31.

Среди лучших снайперов в первых матчах Айденас Малашинскас (12 мячей), черногорский новичок Стеван Вуйович (11), а также Владислав Донцов (9) и Эдуард Кравченко (9).

16 августа «Мотор» сыграет против «Слована» (Словакия), а 17-го числа померяется силами с «Марибором» (Словения).

У Мотора возник конфликт с Федерацией гандбола Украины по поводу участия в SEHA-лиге

«Мотор» (Украина) – «Загреб» (Хорватия) 26:30 (15:16)

«Мотор»: Комок, Киреев; Денисов 2, Сорока, Касай 1, Кубатко, Кравченко 2, Дорщук 1, Кус, Бабичев 1, Гурковский 4, Пуховский 1, Малашинскас 3, Донцов 3, Вуевич 4, Жуков 2, Янимаа 2.

«Мотор» (Украина) – Пекинский спортивный университет 30:15 (12:9)

«Мотор»: Комок, Киреев; Денисов 3, Сорока 3, Касай 3, Кубатко 3, Кравченко 1, Дорщук 1, Кус (н.в.), Бабичев 1, Гурковский, Пуховский 1, Малашинскас 5, Донцов 3, Вуевич 1, Жуков 1, Янимаа 3, Гурин, Паровинчак 1.

«Мотор» (Украина) – «Горенье» (Словения) 38:31 (15:13)

«Мотор»: Комок, Киреев; Денисов 3, Сорока 4, Касай, Кубатко 3, Кравченко 4, Дорщук 1, Кус 1, Бабичев, Гурковский, Пуховский 1, Малашинскас 4, Паровинчак 4, Донцов 3, Вуевич 6, Жуков 1, Янимаа 4.

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