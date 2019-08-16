Скачать
Пятница, 16.08.2019
Официально: Динамо объявило имя нового наставника команды
Официально: Динамо объявило имя нового наставника команды
Заря - ЦСКА София: обзор матча Лиги Европы (Видео)
Заря - ЦСКА София: обзор матча Лиги Европы (Видео)
Лига Европы: результаты матчей 15 августа
Лига Европы: результаты матчей 15 августа
Свитолина уступила Кенин в третьем круге турнира в Цинциннати
Свитолина уступила Кенин в третьем круге турнира в Цинциннати

Na'Vi завершили вничью свой третий матч на The International 2019

Na'Vi завершили вничью свой третий матч на The International 2019
09:48 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Twitter

Новости спорта:Украинская команда начала с ничьей второй игровой день турнира.

Матч третьего тура группы B The International между Natus Vincere и перуанской командой Infamous завершился со счетом 1:1.

На первой карте до 40-й минуты Na'Vi уверенно выигрывали, но соперник за счет побед в мелких драках сравнял ситуацию на карте, а на 60 минуте противник сделал себе мегакрипов после затяжной драки на верхней стороне. Спустя четыре минуты Infamous снесли трон.

Вторая карта прошла наоборот – до 34-й минуте преимущество было у Infamous, но игроки Natus Vincere решили идти прямиком в главное строение противника после убийства Broodmother. Вражеский мидер поздно выкупился, и украинские ребята без особых проблем снесли трон.

The International 2019: Virtus.pro и Royal Never Giveup сыграли вничью

Это первое очко, которое заработали представители Южной Америки. Для NaVi это третья ничья в трех матчах.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киберспорт, Новости киберспорта, Natus Vincere, The International 2019.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Заря 1:0 ЦСКА София: события матча
02 Заря побеждает ЦСКА и выходит в плей-офф Лиги Европы
03 Спортдир ПСЖ: Неймар сделал ошибку
04 Заря - ЦСКА София: обзор матча Лиги Европы (Видео)
05 Мариуполь вылетел из Лиги Европы, разгромно уступив АЗ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь