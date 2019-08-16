Na'Vi завершили вничью свой третий матч на The International 2019

Новости спорта:Украинская команда начала с ничьей второй игровой день турнира.

Матч третьего тура группы B The International между Natus Vincere и перуанской командой Infamous завершился со счетом 1:1.

На первой карте до 40-й минуты Na'Vi уверенно выигрывали, но соперник за счет побед в мелких драках сравнял ситуацию на карте, а на 60 минуте противник сделал себе мегакрипов после затяжной драки на верхней стороне. Спустя четыре минуты Infamous снесли трон.

Вторая карта прошла наоборот – до 34-й минуте преимущество было у Infamous, но игроки Natus Vincere решили идти прямиком в главное строение противника после убийства Broodmother. Вражеский мидер поздно выкупился, и украинские ребята без особых проблем снесли трон.

Это первое очко, которое заработали представители Южной Америки. Для NaVi это третья ничья в трех матчах.