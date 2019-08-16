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"Такие люди должны сидеть в тюрьме": Нурмагомедов о последней выходке Макгрегора

"Такие люди должны сидеть в тюрьме": Нурмагомедов о последней выходке Макгрегора
16:50 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:Хабиб Нурмагомедов раскритиковал поведение Конора Макгрегора.

Российский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал ситуацию вокруг Конора Макгрегора и его нападения на пожилого мужчину в баре Дублина.

"Такие люди должны сидеть в тюрьме. У этого парня нет уважения. Да, он делал хорошие вещи для спорта, но сейчас он потерял рассудок. Он спятил. Властям нужно разобраться с ним. Я очень зол из-за этого видео. Сегодня он ударил старика, а что будет завтра?

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Могу представить, как много новостей было бы, если бы на его месте был я. Это очень плохой поступок. Это недопустимо. Как к такому относится правительство в Ирландии? Почему он без проблем получает визу в США? Такие люди должны сидеть в тюрьме", — сказал Нурмагомедов в интервью TMZ Sports.

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MMA, Новости ММА, Хабиб Нурмагомедов, Конор Макгрегор.
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