Легенда UFC вызвал на бой скандального Сехудо

Новости спорта:Жозе Альдо хочет вновь завоевать чемпионский пояс в UFC.

Бывший лучший боец смешанных единоборств вне зависимости от весовой категории и двукратный чемпион UFC в полулегком весе Жозе Альдо рассказал о своем будущем в промоушене Даны Уайта.

Легендарный бразилец заявил, что следующий свой поединок он собирается провести в новой весовой категории.

"Мы обсудили с командой, возможный бой в рамках 61 килограмма. Возможность провести поединок в этой весовой категории есть. Это новый дивизион, в котором я хочу выступать. Сразу же буду просить бой за титул – это важно для меня", - сказал Жозе.

Кроме того Альдо воспользовался случаем и вызвал на бой чемпиона UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо.

"Сехудо говорил, что открыт к поединку с любым, поэтому вот он я. Я хочу получить возможность сразиться с ним и победить.

Генри – олимпийский чемпион и отличный спортсмен. Я уважаю его путь к вершине. После победы над Мораесом он говорил, что хочет драться с противниками с громкими именами. Никто не думал, что он побьет Мораеса в стойке, но он сделал это, и вы должны уважать его", – приводит слова Альдо Combate.