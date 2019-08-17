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ХК Белый Барс близок к подписанию легендарного хоккеиста

ХК Белый Барс близок к подписанию легендарного хоккеиста
17:53 Сегодня Телеграф УХЛ

Новости спорта:Опытный защитник сборной Украины Владимир Алексюк проходит предсезонный тренировочный сбор с хоккейным клубом "Белый Барс".

Опытный защитник сборной Украины Владимир Алексюк проходит предсезонный тренировочный сбор с хоккейным клубом "Белый Барс" (Белая Церковь).

Прошлый сезон 7-кратный чемпион Украины провел в польской "Автоматике" из Гданьска, сообщает XSport.

В регулярном чемпионате Польши хоккеист сыграл 31 матч и набрал 5 очков (1 заброшенная шайба + 4 результативные передачи) при 18 минутах штрафа.

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32-летний Алексюк, скорее всего, станет самым возрастным хоккеистом в команде Константина Буценко. В минувшем сезоне в Украинской хоккейной лиге (УХЛ) таковым в "Белом Барсе" был защитник Павел Таран (27 лет), который и сейчас остается в расположении команды.

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Хоккей, Владимир Алексюк, Новости хоккея, ХК Белый Барс.
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