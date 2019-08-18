Нурмагомедов отреагировал на поражение Кормье

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал поражение одноклубника, экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Даниэля Кормье от Стипе Миочича. Россиянин выступил со словами поддержки в адрес Кормье, отметив, что тот в любом случае является одним из лучших бойцов в истории.
«У победителя много друзей, и лишь у проигравшего они настоящие. Выше голову, чемпион. Ты уже доказал, что ты один из лучших среди тех, кто когда-либо выходил в октагон», — написал Нурмагомедов.
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The winner has many friends, but a person who lost has real ones. Keep your head up, you already proved that you are one of the best who ever compete in this sport @ufc У победителя много друзей, и лишь у проигравшего они настоящие. Выше голову Чемпион, ты уже доказал, что ты один из лучших, который когда либо выходил в октагон @ufc #weareAKA #realCaptain
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