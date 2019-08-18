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Пауло Коста - Йоэль Ромеро. Видео боя

Пауло Коста - Йоэль Ромеро. Видео боя
11:55 Сегодня Телеграф allboxing.ru Фото: Твиттер

Новости спорта:В рамках UFC 241 завершился бой Йоэля Ромеро и Пауло Косты.

Уже в начале первого раунда Коста сумел отправить Ромеро в нокдаун левым боковым, но Йоэль быстро восстановился. Вскоре уже Ромеро уронил Косту ударом руки, но Пауло также сумел быстро вернуться на ноги. В целом в первом раунде Коста был намного активнее. Йоэль постоянно застаивался у сетки, особенно много пропуская ударов в корпус.

Во втором раунде бой выровнялся. Ромеро стал больше двигаться и много успешно работать джебом, Коста же явно сбавил в активности. В третьем раунде Ромеро выглядел заметно лучше, выбрасывая намного больше ударов, и уже Коста был вынужден уходить в глухую защиту. В итоге судьи отдали победу Косте со счетом 29-28 трижды.

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Стоит отметить, что само оглашение судейского вердикта и интервью Косты после боя сопровождалось недовольным гулом в зале.

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MMA, UFC, Новости ММА, Йоэль Ромеро, UFC 241, Пауло Коста - Йоэль Ромеро, Пауло Коста.
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