Украина завоевала 14 медалей на чемпионате Европы по пауэрлифтингу

Новости спорта:Украинские пауэрлифтеры завоевали 14 медалей на чемпионате Европы, который завершился накануне в Люксембурге.

В Люксембурге состоялся чемпионат Европы по пауэрлифтингу (классический жим лежа). Соревнования принесли Украине 14 наград (9 золотых, 3 серебряных и 2 бронзовые).

Первыми за медали континентального первенства на помосте соревновались ветераны, которые получили 3 награды: 2 золотые и 1 бронзовую. Золотые награды получили Анна Кадацкая (в.к. до 63 кг, результат: 92,5 кг) и Александр Чернышев (в.к. до 66 кг, результат: 142,5кг). Бронзу получила Татьяна Шавидзе (в.к. до 72 кг, результат: 70 кг).

Следующими свою победу доказывали девушки, которые в итоге получили 4 медали: 2 золотые, 1 серебряную и 1 бронзовую. Чемпионками Европы 2019 стали Леоненко Кристина (в.к. до 43 кг, результат 65, 5 кг) и Череменко Наталья (в.к. до 47 кг, результат: 73, 5 кг). Серебро завоевала Параскевич Екатерина (в.к. до 84 кг, результат: 80 кг), а бронзу - Шаталова Елена (в.к. 57 кг, результат: 60 кг). Сборная команда Украины среди девушек в итоге заняла второе место в командном зачете, а Череменко Наталья стала третьей в абсолютном первенстве.

В третий день за свои награды соревновались юниоры. Здесь сборная Украины имеет 1 золото и 2 серебра. Чемпионкой Европы среди юниорок стала Анна Рыкун (в.к. до 57 кг, результат: 107,5 кг и вторая ступенька в абсолютном зачете). Серебряными призерами стали Диченко Ирина (в.к. до 52 кг, результат: 87,5 кг) и Щавинская Татьяна (в.к. до 52 кг, результат 100 кг).

Среди мужчин было добыто 4 золотые медали. Здесь наградами отметились Швидко Денис (в.к. до 66 кг, результат 170 кг) и Чупринко Иван (в.к. до 74 кг, результат: 207, 5 кг). А в заключительный день чемпионата Европы по классическому жиму лежа украинские спортсмены отличились еще двумя золотыми наградами. Владимир Цатурян (в.к. до 83 кг, результат 210 кг) и Пархоменко Сергей (в.к. до 93 кг, результат 225,5 кг и обновленный рекорд Европы). В командном зачете мужская сборная команда Украины заняла первое место, а Чупринко Иван стал абсолютным чемпионом Европы.