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Мотор выиграл четыре спарринга из пяти в Словении: все результаты

Мотор выиграл четыре спарринга из пяти в Словении: все результаты
16:41 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ГК Мотор

Новости спорта:В последних матчах чемпион Украины обыграл «Слован» и «Марибор».

Чемпион Украины «Мотор» завершил сборы в Словении победной серией. В последних играх команда Николая Степанца нанесла поражение словацкому «Словану» 33:21 и словенскому «Марибору» 36:25. Об этом сообщает XSPORT.

Ранее запорожцы выиграли у Пекинского спортивного университета и «Горенье». Всего у «Мотора» четыре победы и одно поражение.

Результаты матчей «Мотор» на сборах в Словении:

«Мотор» - «Загреб» (Хорватия) 26:30 (15:16)

«Мотор» - «Горенье» (Словения) 38:31 (15:13)

«Мотор» - Пекинский спортивный университет 30:15 (12: 9)

«Мотор» - «Слован» (Словакия) 33:21 (16:12)

«Мотор» - «Марибор» (Словения) 36:25 (19:14).

У Мотора возник конфликт с Федерацией гандбола Украины по поводу участия в SEHA-лиге

Команда возвращается для дальнейшей подготовки в Запорожье, где 22-24 августа «Мотор» примет участие в Кубке Днепра-2019.

Напомним, «Мотор» стартует в Лиге чемпионов 15 сентября матчем против финалиста прошлого розыгрыша - венгерского «Веспрема».

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Гандбол, ГК Мотор, Новости спорта, Новости гандбола.
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