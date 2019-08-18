Дзюдо: состав сборной Украины на чемпионат мира в Японии

Новости спорта:С 25 августа по 1 сентября в Токио пройдет мировое первенство по дзюдо.

В столице Японии соберутся сильнейшие дзюдоисты планеты, которые разыграют 15 комплектов наград, сообщили Укринформу в пресс-службе НОК.

Состав сборной Украины:

мужчины - Артем Лесюк (весовая категория до 60 кг), Георгий Зантарая, Богдан Ядов (оба - до 66 кг), Артем Хомула (до 73 кг), Кеджау Ньябали (до 90 кг);

Георгий Зантарая

женщины - Дарья Белодед, Марина Черняк (обе - до 48 кг), Мария Скора (до 57 кг), Елизавета Каланина, Галина Тарасова (обе - свыше 78 кг).

Отметим, это будет последний чемпионат мира по дзюдо перед Олимпийскими играми, которые в следующем году также пройдут в Токио.