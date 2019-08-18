Более 80 украинцев участвуют в велогонке Париж-Брест-Париж

Новости спорта:Около сотни украинцев принимают участие в легендарной велогонке.

Более 80 украинских спортсменов из пяти клубов принимают участие в легендарном веломарафоне Париж-Брест-Париж Randonneur.

В этом году велогонка среди любителей проходит 18-22 августа, сообщает собственный корреспондент Укринформа во Франции.

Как рассказали в Посольстве Украины во Франции, украинская команда состоит из 84 велосипедистов, включая 7 женщин, представляющих клубы из Сум, Полтавы, Одессы, Львова и Киева.

Всего в веломарафоне участвуют 6673 спортсменов 66 национальностей.

По формату велогонок, которые проводятся с 1891 года, участники должны преодолеть 1200 км по маршруту Париж-Брест и обратно не менее чем за 90 часов.

Велогонки среди любителей Париж-Брест-Париж Randonneur проводятся раз в четыре года.