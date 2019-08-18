Скачать
Воскресенье, 18.08.2019
Шахтер уверенно обыграл ФК Львов в 4-м туре УПЛ
Шахтер уверенно обыграл ФК Львов в 4-м туре УПЛ
Кормье - Миочич. Видео тяжелого нокаута
Кормье - Миочич. Видео тяжелого нокаута
Наваррете в шикарном бою отстоял чемпионский пояс WBO (Видео)
Наваррете в шикарном бою отстоял чемпионский пояс WBO (Видео)
Все тренеры Динамо после Лобановского
Все тренеры Динамо после Лобановского

Более 80 украинцев участвуют в велогонке Париж-Брест-Париж

Более 80 украинцев участвуют в велогонке Париж-Брест-Париж
21:35 Сегодня Телеграф Фото: Посольство Украины во Франции

Новости спорта:Около сотни украинцев принимают участие в легендарной велогонке.

Более 80 украинских спортсменов из пяти клубов принимают участие в легендарном веломарафоне Париж-Брест-Париж Randonneur.

В этом году велогонка среди любителей проходит 18-22 августа, сообщает собственный корреспондент Укринформа во Франции.

Как рассказали в Посольстве Украины во Франции, украинская команда состоит из 84 велосипедистов, включая 7 женщин, представляющих клубы из Сум, Полтавы, Одессы, Львова и Киева.

Всего в веломарафоне участвуют 6673 спортсменов 66 национальностей.

По формату велогонок, которые проводятся с 1891 года, участники должны преодолеть 1200 км по маршруту Париж-Брест и обратно не менее чем за 90 часов.

Все тренеры Динамо после Лобановского

Велогонки среди любителей Париж-Брест-Париж Randonneur проводятся раз в четыре года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Велоспорт, Велогонка, Новости спорта, Париж-Брест-Париж Randonneur., Споорт.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Нэйт Диас - Энтони Петтис. Видео боя
02 Даниэль Кормье - Стипе Миочич. Видео боя
03 Пауло Коста - Йоэль Ромеро. Видео боя
04 Подробности инцидента с Макгрегором в баре (Видео)
05 Зинченко прервал свою невероятную серию в АПЛ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь