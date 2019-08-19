Гандбол. Мотор завершил сборы в Словении: результаты матчей

Новости спорта:Запорожский Мотор завершил сборы в Словении.

Запорожский Мотор завершил сборы в Словении. Команда Николая Степанца провела 5 контрольных матча и выиграла 4.

Лучшим снайпером словенского турне команды стал Стеван Вуйович — 16 голов. По 15 точных бросков у Бориса Пуховского и Владислава Донцова.

«Мотор» (Украина) – «Марибор» (Словения) 36:25 (19:14)

«Мотор» : Комок, Киреев; Денисов 3, Сорока 2, Касай 1, Кубатко 1, Кравченко 3, Дорощук, Кус 1, Бабичев 2, Гурковский, Пуховский 7, Малашинскас 1, Донцов 5, Вуйович 4, Жуков 2, Янимаа 4, Паровинчак.

Главный тренер – Николай Степанец.

«Мотор» (Украина) – «Слован» (Словакия) 33:21 (16:12)

«Мотор» : Комок, Киреев; Денисов 3, Сорока 3, Касай 2, Кубатко 4, Кравченко 2, Дорощук 1, Кус 1, Бабичев, Гурковский 2, Пуховский 5, Малашинскас 1, Донцов 1, Вуйович 1, Жуков 6, Янимаа 1.

«Мотор» (Украина) – «Горенье» (Словения) 38:31 (15:13)

«Мотор» : Комок, Киреев; Денисов 3, Сорока 4, Касай, Кубатко 3, Кравченко 4, Дорощук 1, Кус 1, Бабичев, Гурковский, Пуховский 1, Малашинскас 4, Паровинчак 4, Донцов 3, Вуйович 6, Жуков 1, Янимаа 4.

«Мотор» (Украина) – Пекинский спортивный университет 30:15 (12:9)

«Мотор» Комок, Киреев; Денисов 3, Сорока 3, Касай 3, Кубатко 3, Кравченко 1, Дорощук 1, Кус (н.в.), Бабичев 1, Гурковский, Пуховский 1, Малашинскас 5, Донцов 3, Вуйович 1, Жуков 1, Янимаа 3, Гурин, Паровинчак 1.

«Мотор» (Украина) – «Загреб» (Хорватия) 26:30 (15:16)

«Мотор» : Комок, Киреев; Денисов 2, Сорока, Касай 1, Кубатко, Кравченко 2, Дорощук 1, Кус, Бабичев 1, Гурковский 4, Пуховский 1, Малашинскас 3, Донцов 3, Вуйович 4, Жуков 2, Янимаа 2.

Следующие матчи команда проведет в Запорожье в рамках «Кубка Днепра-2019» (22-24 августа), где соперниками нашей команды станут «Висла Плоцк» (Польша), «СКА» (Беларусь) и «Хапоэл Ришон» (Израиль).