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Макгрегор: Я хочу быть чемпионом мира по производству виски

Макгрегор: Я хочу быть чемпионом мира по производству виски
11:11 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Instagram

Новости спорта:Ирландец решил производить собственный алкогольный напиток.

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор рассказал, почему принял решение производить собственный виски. По словам Конора, он захотел стать лучшим в мире по производству этого напитка.

"В Ирландии у нас есть мастера по дистилляции и по потреблению алкоголя. Мой дедушка много пил. Он всегда говорил мне: "Ирландия – чемпион мира по производству виски".

Я подумал: "Теперь я хочу быть чемпионом мира по производству этого напитка". Захотел, сделал, и получилось! Найдите занятие, которое вам придется по душе, а потом придумайте способ монетизировать его", — приводит слова Конора Макгрегора GQ.

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Напомним, ранее в интернете появилось видео, на котором Макгрегор ударил по лицу мужчину, отказавшегося пить виски производства Конора.

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UFC, Конор Макгрегор, Новости UFC.
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