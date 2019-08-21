Экс-тренер сборной Украины по хоккею возглавил команду Беларуси

Исполком ФХБ назначил Михаила Захарова главным тренером сборной Беларуси по хоккею на своем заседании 20 августа. Об этом сообщает пресс-служба ФХБ.
“Итогом дебатов стала рекомендация исполкома ФХБ назначить главой тренерского штаба главной команды страны 57-летнего наставника столичной “Юности” Михаила Захарова. Члены исполкома, заседавшего сразу после окончания тренерского совета, согласились с предложенной кандидатурой, проголосовав за назначение”, - говорится в сообщении.
Напомним, что Михаил Захаров возглавлял сборную Украины по хоккею на ЧМ-2010 в дивизионе 1, а в сезоне-2010/11 был ассистентом главного тренера в штабе украинской национальной команды. В той же роли работал и в штабе белорусской сборной на ЧМ-2018 в Копенгагене.