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Экс-тренер сборной Украины по хоккею возглавил команду Беларуси

Экс-тренер сборной Украины по хоккею возглавил команду Беларуси
11:50 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ФХБ

Новости спорта:Главный тренер минской “Юности” Михаил Захаров возглавил сборную Беларуси по хоккею.

Исполком ФХБ назначил Михаила Захарова главным тренером сборной Беларуси по хоккею на своем заседании 20 августа. Об этом сообщает пресс-служба ФХБ.

“Итогом дебатов стала рекомендация исполкома ФХБ назначить главой тренерского штаба главной команды страны 57-летнего наставника столичной “Юности” Михаила Захарова. Члены исполкома, заседавшего сразу после окончания тренерского совета, согласились с предложенной кандидатурой, проголосовав за назначение”, - говорится в сообщении.

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Напомним, что Михаил Захаров возглавлял сборную Украины по хоккею на ЧМ-2010 в дивизионе 1, а в сезоне-2010/11 был ассистентом главного тренера в штабе украинской национальной команды. В той же роли работал и в штабе белорусской сборной на ЧМ-2018 в Копенгагене.

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Хоккей, Сборная Украины по хоккею, Новости хоккея, Сборная Беларуси по хоккею, Михаил Захаров.
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