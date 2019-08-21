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Норвежский биатлонист Свендсен стал тренером

Норвежский биатлонист Свендсен стал тренером
14:00 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Эмиль Хегле Свендсен стал тренером частной биатлонной команды в Норвегии.

Спустя полтора года после завершения карьеры четырёхкратный олимпийский чемпион Эмиль Хегле Свендсен подписал соглашение с частной норвежской биатлонной командой Mesterbakeren. Свендсен будет работать тренером на осенних сборах команды, а также на открытии сезона.

«Мотивация в том, что спортсмены в команде чуть ниже уровня сборной. Необходимо лишь добавить крошечные детали, чтобы они могли сделать следующий шаг. Понять, что именно нужно, не всегда легко. Надеюсь, смогу помочь им», — приводит слова Свендсена TV2.

В прошлом сезоне команда состояла только из мужчин, теперь в ней 10 биатлонистов – пятеро мужчин и пять женщин. Спортсмены намерены выступать на национальных турнирах и Кубке IBU, чтобы попытаться отобраться в основную сборную на чемпионат мира. Аналогичный путь проделал когда-то двукратный чемпион мира Ветле Шостад Кристиансен.

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Свендсен считает, что у подобных команд важные цели — выявить действительно сильнейших из максимального числа биатлонистов-любителей по всей Норвегии. Он не собирается возвращаться, но твёрдо намерен помочь другим стать лучше.

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Биатлон, Спорт, Сборная Норвегии, Эмиль Хегле Свендсен.
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