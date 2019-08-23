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Макгрегор извинился за нападение на старика в пабе

Макгрегор извинился за нападение на старика в пабе
07:55 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Конор Макгрегор также рассказал, почему пришел в ММА.

Ирландский боец ММА Конор Макгрегор выступил с извинениями за то, что ударил пожилого мужчину в одном из пабов Дублина.

«Не важно, что там произошло. Я был не прав. Этот человек хотел хорошо провести время в пабе, не заканчивая день вот так. Это было пять месяцев назад, и я пытался загладить свою вину… Но это не имеет значения. Я ошибся. Я должен был раньше взять на себя ответственность, и я обращаюсь к тем людям, которые меня поддерживают. Я в долгу перед своей матерью, перед своей семьёй, перед людьми, которые меня тренируют. Это не то, кто я есть. Это не та причина, по которой я пришёл в ММА. Причина, по которой я пришёл в этот спорт, защищать людей от подобных сценариев. Сейчас я тут, чтобы признаться в этом и двигаться дальше», — приводит слова Макгрегора ESPN.

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Напомним, ранее в интернете появилось видео, на котором Макгрегор ударил по лицу мужчину, отказавшегося пить виски производства Конора. Сообщество осудило поведение Макгрегора.

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MMA, Новости ММА, Конор Макгрегор.
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