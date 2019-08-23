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Макгрегор хочет отомстить Нурмагомедову

Макгрегор хочет отомстить Нурмагомедову
13:21 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор рассказал, что хочет провести бой-реванш с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

Впервые соперники встретились в октябре 2018 года. Тогда в четвёртом раунде Нурмагомедов провёл удушающий приём и заставил оппонента сдаться.

«Я хочу провести реванш, вернуть свой титул. Подготовка к бою с Нурмагомедовым была неправильной. Он убегал от меня весь первый раунд, вообще не наносил удары, пытался пройти в ноги.

Он говорит, что разговаривал со мной на протяжении боя в клетке. Но это не так, пока он не оказался в доминирующей позиции, он ничего даже не шептал!

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Я отвлёкся на какие-то доли секунды, позволил ему оказаться в доминирующем положении. Но я извлёк уроки из того боя. Я могу вернуться и отомстить ему», — сказал Макгрегор в интервью ESPN.

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MMA, Новости ММА, Хабиб Нурмагомедов, Конор Макгрегор.
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